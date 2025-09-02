La Municipalidad de Paraná intervino en la red de agua potable de la vecinal Florida
Este martes, personal municipal llevó adelante un operativo de emergencia en la red de agua potable debido a la rotura de una cañería distribuidora de 150 milímetros en calles Fraternidad y Soler. El desperfecto fue ocasionado durante los trabajos de la empresa constructora que ejecuta la obra de colocación de un nuevo caño de impulsión de agua, el cual unirá la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Ramírez.
Como consecuencia de la intervención, se registraron problemas de presión y suministro en distintos sectores del área urbana. Entre ellos, las zonas comprendidas entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis y la costa del río Paraná, que incluyen los barrios Macarone y El Morro. También se vieron afectados sectores ubicados entre Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte hasta la costa del río, en jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.
Desde el municipio estimaron que las tareas se extenderían hasta las primeras horas de la tarde. Posteriormente, el servicio se iría restableciendo en forma gradual y progresiva hasta recuperar la normal prestación.
Se recomendó a los vecinos de las zonas alcanzadas por el corte realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, de manera de asegurar el suministro para las actividades esenciales del hogar mientras se normaliza la red.