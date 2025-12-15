La Municipalidad de Paraná interviene un caño de impulsión de agua potable de 630 milímetros
En las primeras horas de este lunes, personal municipal planifica los trabajos sobre uno de los conductos que desde la planta potabilizadora Echeverría, abastecen el suministro potabilizado a los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora. La labor se concentra en la intersección entre calles Blas Parera y Echeverría.
En el sector se aguardan tareas preliminares de la empresa Energía de Entre Ríos (Enersa), para retirar y/o reubicar postes de la red eléctrica.
Cumplimentadas esas tareas por parte de la empresa provincial, Obras Sanitarias podrá despejar y descubrir el caño de 630 milímetros, en un sector atravesado por interferencias correspondientes a otros servicios públicos. Y allí verificar el estado y los motivos de la rotura detectada.
Por las inclemencias meteorológicas, las acciones se desarrollarán a lo largo de la jornada.
En cuanto a la prestación del servicio, los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago operan para abastecer a la zona este de la ciudad, a través del otro caño de impulsión –de 900 milímetros– que transporta el suministro desde la planta Echeverría. Eventualmente, podrían registrarse en algunos sectores de esa área urbana, casos de baja presión, durante el avance de las intervenciones.
Se recomienda a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.