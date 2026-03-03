La Municipalidad de Paraná interviene en barrio Francisco Ramírez tras el socavón provocado por las lluvias
La Municipalidad de Paraná interviene en barrio Francisco Ramírez luego de que las intensas lluvias generaran la profundización de un socavón en un sector cercano al arroyo Antoñico. Equipos municipales recorrieron la zona afectada junto a vecinos y se dispusieron tareas paliativas inmediatas mientras se preparan obras definitivas.
El subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, junto al equipo de Desarrollo Social encabezado por el secretario Enrique Ríos, recorrieron el área afectada y dialogaron con las familias que viven en el lugar.
Bilbao explicó que la situación se originó por fallas en la infraestructura hídrica preexistente y por la acumulación de caudales pluviales que confluyen en el sector.
“Estamos en una situación que suele ocurrir con eventos lluviosos intensos. Aquí confluyen desagües pluviales provenientes de distintas calles y en ese punto existían erosiones previas en la unión de los conductos. Con las últimas lluvias se generó el socavón”, detalló.
El funcionario indicó que el hundimiento afectó principalmente a una vivienda ubicada en el sector este, donde se registró ingreso de agua y daños materiales, aunque aclaró que actualmente no existe riesgo de derrumbe.
“En este momento no hay ninguna vivienda en riesgo estructural. La mayor erosión se produjo hacia el sector oeste, en dirección al arroyo, donde fluye el agua”, precisó.
Intervención municipal
En cuanto a las tareas previstas, Bilbao señaló que el Municipio ya venía evaluando la situación técnica de la cuenca y los trabajos necesarios para resolver la problemática.
En una primera etapa se realizarán trabajos paliativos para reducir riesgos, entre los que se incluyen señalización del sector, incorporación de iluminación y demoliciones parciales para mejorar el escurrimiento del agua.
Asimismo, confirmó que en los próximos días, dependiendo de las condiciones climáticas, comenzarán las obras definitivas.
“Vamos a reconstruir la cámara pluvial, adecuar niveles, completar el relleno y compactar el terreno para dejar el sector en condiciones y evitar que esta problemática vuelva a repetirse. Es un plazo corto dentro de lo que implica obra pública”, afirmó.
Bilbao remarcó que el Municipio mantiene presencia en el lugar junto a Defensa Civil y Desarrollo Social para monitorear la situación y asistir a las familias.
“Estamos recorriendo el barrio, conversando con los vecinos y trabajando para minimizar riesgos mientras persistan las condiciones de lluvia”, sostuvo.