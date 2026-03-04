La Municipalidad de Paraná intensifica el plan de señalización en el cuadrante céntrico
La Municipalidad de Paraná avanza con un plan de mejora de la señalización vial en un sector estratégico del casco urbano, específicamente en el cuadrante delimitado por Belgrano, Salta, Uruguay, Cervantes, Italia, Santa Fe, Bavio y Gualeguaychú. Los trabajos incluyen demarcación con pintura termoplástica, renovación de cartelería y despeje visual, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y ordenar la circulación en el centro de la ciudad.
En el marco del plan de ordenamiento urbano, la Dirección de Señalización, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, inició las tareas que se extenderán hasta este viernes. Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución en la zona intervenida durante el desarrollo de las obras.
Para mejorar la durabilidad y visibilidad de las marcas viales, las cuadrillas municipales utilizan pintura termoplástica amarilla, un material de alta resistencia al tránsito pesado y al desgaste climático.
En ese contexto, las tareas incluyen:
• Demarcación de sendas peatonales, para asegurar cruces seguros en las esquinas.
• Pintado de ochavas y cordones, reforzando las zonas de prohibición de estacionamiento y mejorando la visibilidad en las intersecciones.
• Retiro de cartelería obsoleta, eliminando estructuras en desuso que generaban contaminación visual o riesgos para peatones.
• Recambio de carteles nomencladores, con la colocación de nuevas señales indicadoras de nombres de calles y sentidos de circulación.
Detalles de los trabajos calle por calle
- Bavio e Italia: senda peatonal en termoplástica blanca y recambio de nomenclador.
- Perú e Italia: senda peatonal en termoplástica y ochavas en amarillo.
- Bavio hasta Cervantes: cordón de carril exclusivo.
- España e Italia: senda peatonal en termoplástica blanca y ochavas en amarillo.
- 25 de Junio y Santa Fe: senda peatonal en termoplástica blanca.
- Cervantes e Italia: senda peatonal en termoplástica blanca y ochavas en amarillo.
- Cervantes y Buenos Aires: senda peatonal en termoplástica blanca y cambio de cartelería de moto.
- San Juan y Uruguay: senda peatonal en termoplástica y ochavas en amarillo.
- Salta y Andrés Pazos: senda peatonal en termoplástica y ochavas en amarillo.
- San Martín y Andrés Pazos: recambio de nomenclador.
- 25 de Junio y San Martín: recambio de nomenclador.
- Urquiza e Italia: recambio de nomenclador.
- Urquiza y Buenos Aires: recambio de nomenclador.
- Urquiza y 9 de Julio: recambio de nomenclador, senda peatonal en termoplástica y ochavas en amarillo.
- Urquiza y Belgrano: senda peatonal en termoplástica y parada de colectivo en amarillo.
- España y Pellegrini: senda peatonal en termoplástica amarilla y recambio de nomenclador.
- San Martín y España: recambio de nomenclador.
- Monte Caseros y 25 de Mayo: recambio de nomenclador.
- 9 de Julio y 25 de Mayo: parada de motos y recambio de nomenclador.
- Belgrano y Alem: recambio de nomenclador, senda peatonal en termoplástica y ochavas en amarillo.
- Alem y 9 de Julio: recambio de nomenclador, senda peatonal en termoplástica y ochavas en amarillo.
- Alem y Monte Caseros: recambio de nomenclador y ochavas en amarillo.
- San Martín y Alem: recambio de nomenclador.
- Chile y Perú: recambio de nomenclador.
- Perú y Pellegrini: recambio de nomenclador.
- Italia y Perú: senda peatonal en termoplástica y ochavas en amarillo.