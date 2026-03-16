La Municipalidad de Paraná inició obras de reparación en la calzada histórica de la ciudad
La Municipalidad de Paraná realizará una obra para restaurar Bulevar Racedo. La intervención será complementaria al Paseo de la Cultura, pronto a ejecutarse, que conectará el Centro Cultural Juan L. Ortiz con la Plaza Borges. Los trabajos se iniciarán este martes en la calzada norte, sentido este-oeste y se impedirá la circulación sobre ese sector. La obra tiene un plazo de ejecución de 90 días para la rehabilitación total.
El propósito de la obra es restaurar y mejorar la calzada en el trayecto que se extiende desde 9 de Julio hasta Belgrano, buscando crear condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad. Las labores se llevarán a cabo respetando el valor histórico del área, conservando los adoquines y su esencia.
“Las tareas implican el mejorado integral del adoquinado histórico, en esta primera etapa, de la calzada norte, entre Belgrano y 9 de Julio (sentido de circulación este-oeste), que es la que está más deteriorada”, resaltó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
Por otra parte, la calzada que estará liberada (de oeste a este) funcionará como doble mano de circulación durante el desarrollo de las obras. “Solicitamos a los vecinos que no dejen sus vehículos estacionados para no impedir el normal desarrollo de las tareas”, enfatizó Loréfice.
Las labores incluyen la ejecución de bacheo mediante la reconstrucción de tramos de adoquinado en las áreas que han sufrido deterioro debido al tiempo y al tránsito intenso. Se procederá con el retiro del material existente, la compactación de la base y la colocación de una nueva capa de asiento de arena.
Además, se construirá una viga longitudinal de hormigón en el eje central de la calzada, destinada a funcionar como elemento de confinamiento estructural entre los tramos y las vigas de confinamiento laterales a lo largo de los bordes del adoquinado, con el fin de asegurar la estabilidad lateral de las piezas.
Finalmente, se colocarán los adoquines respetando el patrón original y se efectuará la compactación y sellado de juntas, buscando garantizar una terminación uniforme y duradera.