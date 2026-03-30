La Municipalidad de Paraná inició la recuperación integral de calle Rosario del Tala
La Municipalidad de Paraná inició este lunes los trabajos de recuperación de la trama vial en calle Rosario del Tala, en el tramo comprendido entre La Rioja y avenida Ramírez, en el marco de la obra de saneamiento profundo que se ejecuta para mejorar la transitabilidad en distintos sectores de la ciudad.
Según se informó desde el gobierno local, las tareas incluyen el saneamiento de los paquetes estructurales, fresado y bacheo con asfalto en caliente, iniciando las intervenciones desde avenida Ramírez.
El plazo estimado de ejecución es de aproximadamente 30 días, aunque quedó supeditado a las condiciones climáticas y a posibles imprevistos propios de la obra, aclararon.
Durante el desarrollo de los trabajos se implementarán reducciones de calzada para permitir la circulación controlada de vehículos en la zona intervenida.
En algunos casos, cuando la maquinaria deba operar sobre superficies extensas, se realizarán cortes totales temporales por razones de seguridad, que serán habilitados nuevamente una vez finalizadas las tareas correspondientes en cada sector.
Desde el municipio destacaron que la intervención permitirá recuperar la estructura del pavimento, mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación tanto para conductores como para peatones.
Además, el plan de obra contempla la reconstrucción de las capas inferiores del pavimento que puedan presentar problemas como exceso de humedad, pérdida de capacidad de carga o erosión.
Finalmente, se solicitó a vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal en obra, reducir la velocidad y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternativas mientras se desarrollen las tareas.