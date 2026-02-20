La Municipalidad de Paraná inicia la renovación de los beneficios SUBE para estudiantes y docentes
Desde el lunes 2 de marzo se pondrá en marcha el proceso de renovación del beneficio del boleto estudiantil para alumnos de nivel primario, secundario, terciario, universitario y también para docentes. En tanto, los nuevos beneficiarios podrán realizar la adhesión entre el 23 y el 27 de febrero.
La gestión podrá efectuarse de manera presencial en la Unidad de Gestión SUBE, ubicada en avenida Almafuerte 233, de lunes a viernes de 8 a 13, o a través de la plataforma digital Mi Paraná (mi.parana.gob.ar).
Entre el 23 y el 27 de febrero se atenderán las solicitudes de adhesión para nuevos usuarios. A partir del 2 de marzo comenzará el operativo de renovación. Para el trámite presencial será obligatorio solicitar turno previo mediante el portal Mi Paraná.
También estará habilitada la renovación online. En el caso de menores de 16 años, el trámite podrá ser iniciado por padre, madre o tutor, presentando documentación que acredite el vínculo. Los mayores de 16 años deberán registrarse en la plataforma y realizar la gestión de manera personal. El plazo de resolución es de hasta 10 días hábiles.
En cuanto al boleto docente, se mantiene el beneficio del 50% de descuento sobre la tarifa plana. Podrán acceder quienes no perciban el código 029 en sus haberes.
Boleto Estudiantil Gratuito Universal (nivel primario y secundario)
- DNI vigente
- Tarjeta SUBE
- Residencia en Paraná acreditada en el DNI
- Constancia de alumno regular con sello del Consejo General de Educación de Entre Ríos (impresa si el trámite es presencial)
- Asistir a escuela pública o pública de gestión privada
Boleto universitario/terciario (trámite exclusivamente online)
- DNI vigente
- Residir en el ejido de Paraná
- Tarjeta SUBE
- Constancia de alumno regular emitida en el año en curso, con sello y firma o código/QR de validación
- Cursar bajo modalidad presencial
Boleto docente
- Certificado gestionado en el sistema SAGE (firmado y sellado)
- DNI
- Ser residente de Paraná
- Tarjeta SUBE
- Certificado I.S. emitido por RR. HH. del CGE, con sello y firma de la institución donde presta servicios