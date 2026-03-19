La Municipalidad de Paraná inicia la recuperación del bulevar Racedo
La Municipalidad de Paraná ha puesto en marcha un plan de recuperación integral en un sector del bulevar Racedo. Esta intervención, que se lleva a cabo sobre la calzada norte en sentido este-oeste, forma parte de un proyecto complementario al Paseo de la Cultura, el corredor que conectará el Centro Cultural Juan L. Ortiz con la plaza Borges.
Las tareas, que se desarrollan entre las calles 9 de Julio y Belgrano, tienen como objetivo principal rehabilitar la transitabilidad y mejorar la seguridad en una zona de alto valor patrimonial. Los trabajos se realizarán respetando la impronta histórica del área, mediante la conservación y readecuación de sus tradicionales adoquines.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que la intervención se origina a raíz de deterioros provocados por antiguas fugas de agua. “Estamos recuperando el adoquinado en el tramo de 9 de Julio y Monte Caseros. Había sectores muy dañados debido a pérdidas en cañerías subterráneas que ya fueron retiradas, lo que garantiza una solución duradera”, enfatizó el funcionario.
Las tareas incluyen la ejecución de bacheo mediante la reconstrucción de secciones de adoquinado en los sectores que han sufrido deterioro por el paso del tiempo y el tránsito. Se procederá al retiro del material existente, la compactación de la base y la colocación de una nueva capa de asiento de arena.
Además, se ejecutará una viga longitudinal de hormigón en el eje central de la calzada, que actuará como elemento de confinamiento estructural entre paños, junto con vigas de confinamiento laterales a lo largo de los bordes del adoquinado, con el objetivo de asegurar la estabilidad lateral de las piezas.
Finalmente, se colocarán los adoquines respetando el patrón original y se llevará a cabo la compactación y sellado de juntas para garantizar una terminación uniforme y duradera.