La Municipalidad de Paraná informó que finalizó la reparación de cañería distribuidora de agua potable en San Agustín
La Municipalidad de Paraná dio a conocer que finalizó la reparación de cañería distribuidora de agua potable en San Agustín. Pasadas las 14.30 concluyó la labor del personal municipal, en conducto situado en calle Galán, en inmediaciones a la intersección con calle Montiel.
Gradual y progresivamente, durante la tarde, se irá normalizando el abastecimiento del suministro, en caudales y presión, en los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas.
En algunos sectores de esas jurisdicciones pudo registrarse una transitoria baja presión del servicio, durante el avance de los trabajos iniciados en el mediodía.