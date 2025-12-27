La Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano del transporte urbano de pasajeros
La Municipalidad de Paraná informó que desde el 26 de diciembre entraron en vigencia los horarios de verano del transporte público urbano, una medida que busca adecuar las frecuencias a la demanda propia de la temporada estival, optimizar el servicio y garantizar una mejor cobertura en los sectores con mayor circulación de usuarios.
Durante este período, las líneas D, F, G y H funcionarán con una frecuencia aproximada de 20 minutos a lo largo de todo su recorrido. En tanto, las líneas A, B, C (ramal 300 Viviendas–Centro), E, L (ramal 500 Viviendas–Don Bosco), M y P circularán con una frecuencia estimada de 30 minutos.
Por su parte, los ramales F (Seminario) y C (Parque Industrial) prestarán servicio con una frecuencia de 60 minutos. Finalmente, la línea L en su ramal Los Berros mantendrá un esquema de funcionamiento similar al de los días domingos y feriados.
Desde el Municipio recordaron a las y los usuarios la importancia de consultar los recorridos y horarios actualizados, con el objetivo de planificar los viajes con mayor previsibilidad durante la temporada de verano.