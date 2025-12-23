La Municipalidad de Paraná informó cómo funcionará el servicio de transporte urbano de pasajeros durante las fiestas
La Municipalidad de Paraná confirmó cómo funcionará el servicio de transporte urbano de pasajeros durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1º de enero, y recordó que a partir de este viernes 26, comienzan a regir los horarios de verano.
Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el funcionará de la siguiente manera:
– Martes 24 y martes 31 de diciembre:
El servicio circulará con frecuencias de día hábil, con la salvedad de que la última salida desde cabecera será a las 20 horas.
– Miércoles 25 de diciembre y miércoles 1º de enero:
Se aplicará el esquema de día domingo y feriado, con primera salida desde cabecera a las 10 hs y última salida a las 20 hs.
Además, se informa que los horarios de verano comenzarán a regir a partir del viernes 26 de diciembre.
El Municipio solicita a las y los usuarios tener en cuenta esta información para planificar sus traslados.