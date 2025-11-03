La Municipalidad de Paraná informó acerca de un corte de tránsito por trabajo en la red cloacal de calle Corrientes
La Municipalidad de Paraná informó que realizará este lunes por la mañana trabajos para optimizar el funcionamiento del servicio sanitario en el tramo entre calles Colón y Victoria. Se estima que la intervención podría extenderse hasta horas del mediodía.
Debido a esta intervención se realizarán tareas de excavación, descubrimiento y verificación de la cañería colectora, y se constará el estado de las conexiones domiciliarias, ya que se detectaron obstrucciones en el normal escurrimiento de los líquidos cloacales de los servicios domiciliarios.
La labor requerirá un corte total del tránsito vehicular en ese tramo de calle Corrientes, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución por la zona y preferentemente tomar vías alternativas en las adyacencias, para evitar congestionamientos o demoras.