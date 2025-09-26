Maran Suites & Towers

La Municipalidad de Paraná inaugura la puesta en valor de la plaza Héroes de Malvinas

26/09/2025 | Paraná

La Municipalidad de Paraná finalizó la puesta en valor de la plaza Héroes de Malvinas, ubicada entre los barrios Antonini y Belgrano. El proyecto de renovación se centró en ofrecer a los vecinos un espacio público moderno, seguro y accesible. La ceremonia se realizará este viernes 26 de septiembre a las 17:00 en el espacio público ubicado en la intersección de calle Crucero General Belgrano y Sargento Ismael García.

Entre las obras realizadas se destacan la construcción de sendas peatonales, la renovación del mobiliario urbano, el parquizado de toda la zona, la reparación y pintura del playón deportivo, y la instalación de nuevos juegos infantiles.

Esta intervención refleja el compromiso del municipio con la recuperación y fortalecimiento de los espacios públicos, promoviendo ámbitos de encuentro, recreación y bienestar para toda la comunidad.

