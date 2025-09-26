La Municipalidad de Paraná inaugura la puesta en valor de la plaza Héroes de Malvinas
La Municipalidad de Paraná finalizó la puesta en valor de la plaza Héroes de Malvinas, ubicada entre los barrios Antonini y Belgrano. El proyecto de renovación se centró en ofrecer a los vecinos un espacio público moderno, seguro y accesible. La ceremonia se realizará este viernes 26 de septiembre a las 17:00 en el espacio público ubicado en la intersección de calle Crucero General Belgrano y Sargento Ismael García.
Entre las obras realizadas se destacan la construcción de sendas peatonales, la renovación del mobiliario urbano, el parquizado de toda la zona, la reparación y pintura del playón deportivo, y la instalación de nuevos juegos infantiles.
Esta intervención refleja el compromiso del municipio con la recuperación y fortalecimiento de los espacios públicos, promoviendo ámbitos de encuentro, recreación y bienestar para toda la comunidad.