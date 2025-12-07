La Municipalidad de Paraná inaugura el Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades
Este lunes 8 de diciembre quedará habilitado en Paraná el Paseo Navideño, una propuesta impulsada por la Municipalidad para que vecinos, vecinas y turistas disfruten de un recorrido temático durante las fiestas. Será el único espacio de este tipo en la ciudad y permanecerá abierto hasta Reyes.
El paseo ofrece un circuito familiar con ambientación navideña, iluminación nocturna, un sillón de Papá Noel para fotografías y un buzón donde los más pequeños podrán dejar sus cartas.
Una propuesta pensada para disfrutar de noche
Desde el área de Arquitectura de la Secretaría de Servicios Públicos, Melina Guerra destacó el trabajo realizado y la experiencia que propone el espacio:
“De noche el paseo es más lindo porque contará con toda la iluminación. La gente se va a encontrar con un arbolito, trineos, pinos y toda la decoración alusiva a la Navidad. La idea es que se acerquen a recrearse, relajarse, entrar en clima navideño y que los chicos puedan llevarse un recuerdo fotográfico, por ejemplo sentados en el sillón de Papá Noel”, expresó.
Un trabajo conjunto de varias áreas municipales
La puesta en escena fue posible gracias al trabajo coordinado de los equipos de Alumbrado Público, Herrería, Arquitectura y otras áreas de la Secretaría de Servicios Públicos.
Además, en la zona del Patito Sirirí, junto al cartel de Paraná, se instaló un árbol de Navidad coronado por una estrella de Belén e iluminado desde su base con reflectores, sumándose a las propuestas festivas de la ciudad.