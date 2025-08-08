La Municipalidad de Paraná impulsó una nueva postulación para programas nacionales
En el marco del Programa Fomentar Empleo, Volver al Trabajo (VAT) y beneficiarios del Fondo por Desempleo, se presentaron 220 personas para los entrenamientos laborales con inicio en septiembre. Hay 44 puestos disponibles, en siete empresas.
Los entrenamientos, que comenzarán en septiembre, “representan una oportunidad de primer acercamiento al ámbito laboral”, indicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien destacó la importancia de este programa durante la convocatoria realizada en la Dirección de Empleo y Trabajo de la Subsecretaría de Producción municipal, ubicada en Presidente Perón 573.
En ese marco, subrayó que “la gestión de la intendenta Rosario Romero se enfoca en fortalecer la colaboración con el sector privado”, y agregó: “Sabemos que la tasa de actividad económica según datos de la Encuesta Permanente de Hogar disminuyó, afectando particularmente a la población menor de 30 años y a las mujeres. Este programa es una respuesta activa a esa situación”.