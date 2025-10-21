Maran Suites & Towers

La Municipalidad de Paraná impulsa talleres para personas en situación de calle

Redacción | 21/10/2025 | Paraná | No hay comentarios

En el marco del proyecto “Hogar de Cáritas para personas en situación de calle”, la Municipalidad de Paraná impulsa talleres con el objetivo de promover el acceso a derechos mediante una propuesta integral de formación laboral y expresión literaria, coordinados por personal del municipio en articulación con Cáritas Paraná.

La iniciativa consiste en una acción conjunta que comenzó a gestarse en julio de 2025 y que refuerza la presencia activa del Estado local ante una problemática social en crecimiento.

En el Centro Integrador Comunitario (CIC) Humito se lleva adelante el Taller de Formación Laboral, orientado a promover la inserción en el mundo del trabajo y el desarrollo de emprendimientos socioproductivos, mediante prácticas de panificación, formación en manipulación segura de alimentos y la participación en los Centros de Economía Social de la Ciudad. De esta manera, también se fortalece el rol del CIC como un espacio de participación, capacitación y construcción colectiva.

En paralelo, se desarrolla el Taller Literario, que busca acompañar y orientar a las personas para que sean protagonistas de su propio proceso en un proyecto de vida, superación de prejuicios y estereotipos para una transformación personal, mediante la literatura como puente de conexión y esperanza. El mismo se lleva a cabo en la iglesia “La Piedad”.

Estas acciones reflejan el compromiso de un Estado que no se limita a brindar asistencia inmediata, sino que impulsa oportunidades reales de integración, formación y participación, asumiendo su rol fundamental como garante del acceso a derechos. Al mismo tiempo, fortalecen el trabajo articulado con organizaciones comunitarias y de fe, para acompañar de manera integral a las personas en situación de calle, en un contexto de creciente complejidad social y económica.

El municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, sostiene su compromiso de construir políticas públicas que garanticen inclusión, acompañamiento y oportunidades para los sectores en condiciones de vulnerabilidad social. En este contexto, la articulación con Cáritas Paraná –organización de la Iglesia Católica que trabaja para responder a las problemáticas sociales derivadas de la pobreza– permite fortalecer una red de contención y desarrollo humano y social.

Mediante estos talleres, que se desarrollan entre septiembre y diciembre del corriente año, se busca promover el acceso a derechos, la capacitación en oficios, brindar herramientas de expresión y el acompañamiento que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de calle.

