La Municipalidad de Paraná impulsa su primera ronda de negocios mientras el sector privado reclama mayor previsibilidad
La Municipalidad de Paraná acompaña la primera Ronda de Negocios “Paraná Comercia”, que tendrá lugar el 11 de diciembre en la Sala Mayo, con el objetivo de activar la actividad comercial, favorecer la articulación empresarial y fortalecer el entramado productivo local y regional. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de diciembre.
“Estamos presentando esta ronda de negocios que organizamos junto con el Centro Comercial e Industrial de Paraná, particularmente con su área joven, recientemente conformada. Esta iniciativa responde al pedido de la intendenta Rosario Romero de ser un Estado facilitador, que promueva instancias de comercialización y crecimiento para nuestros comercios y pymes”, afirmó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
El funcionario destacó que esta es la primera experiencia de una ronda de negocios impulsada desde el Municipio en conjunto con el sector privado. “Contamos con la participación de CAME a nivel nacional, que aportará su experiencia, por lo que las expectativas son muy altas. Hemos superado las 30 inscripciones y seguimos difundiendo la posibilidad de participar de este encuentro, que vinculará la oferta de bienes y servicios de Paraná con compradores locales, regionales e incluso de todo el país”, detalló.
El encuentro se llevará adelante en Sala Mayo durante la mañana del 11 de diciembre. Bustamante volvió a invitar a todos los comercios y empresas de la ciudad, tanto oferentes como compradores, a inscribirse antes del 4 de diciembre.
Desde el Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), Adalgisa Laporta señaló que la ronda está dirigida a pymes, emprendedores y empresas. “Las inscripciones se realizan mediante un link disponible en el Instagram de Jóvenes Empresarios y de la Cámara de Empresarios de Paraná. Buscamos generar vínculos comerciales locales y provinciales, y ya contamos con participantes nacionales, lo cual es muy gratificante”, explicó.
A su vez, Leandro Deharbe remarcó la importancia de la jornada: “Está diseñada para que participen ambos sectores: quienes ofrecen productos o servicios y quienes buscan proveedores. La sinergia que se genera es positiva para todos los comercios e industrias. Se abre la posibilidad de hacer negocios con empresas de todo el país, algo crucial para nuestro crecimiento”.
Para inscribirse, se puede acceder al formulario completo en el siguiente enlace