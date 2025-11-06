La Municipalidad de Paraná impulsa el Distrito Cultural y un paseo cultural y turístico
La Municipalidad de Paraná continúa con la ejecución de la nueva plaza en calles Pronunciamiento y San Martín. La obra estará vinculada al Distrito Cultural, un polo que conectará espacios dedicados a la actividad artística y emprendimientos gastronómicos que ya funcionan en la zona.
La obra de la nueva plaza “Jorge Luis Borges” presenta un importante grado de avance: se construyeron las veredas perimetrales y senderos internos, se ejecutó un playón para posteriormente colocar juegos infantiles y postas deportivas, se recuperaron espacios verdes para futuros espacios de apropiación y un espacio que será complementario a la plaza, como un impulso al desarrollo gastronómico que se proyecta en la zona.
“El Distrito Cultural va a empezar en el Juan L. Ortiz y va a terminar en la plaza Jorge Luis Borges. Hay espacios que estamos recuperando, que estaban perdidos en la ciudad y que son muy valiosos”, expresó la intendenta Rosario Romero, quien recorrió el predio acompañada por el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld y Fernando Kosiak, coordinador del Instituto Cultural, que habitualmente desempeña roles de liderazgo en el “Juanele”.
“Al recuperar toda esta zona podemos imaginar hacia el futuro emprendimientos culturales, gastronómicos, espacios públicos donde puedan tocar bandas de la ciudad, bandas infantojuveniles como hay en muchos barrios, la Banda del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía. Con algunos de ellos hemos charlado para que la mañana de los sábados sea una mañana de bandas”, destacó luego Romero.
La presidenta municipal planteó la importancia de estimular la inversión privada, a través de diferentes incentivos: “Hay que imaginarse una ciudad creciendo y fortaleciendo un espacio, que no solamente tiene que ver con lo que haga la Municipalidad. Tiene mucho que ver con lo que haga la inversión privada. Pero tiene que ser una inversión que hagamos entre todos”.
En relación con la evolución de los trabajos, Loréfice, detalló: “Se colocará tierra negra para que crezca el césped y luego se va a hacer la forestación. Estamos recuperando un viejo galpón que teníamos desocupado, para lo cual estamos en un proceso de concesión y que sea complementario a la plaza, como una apoyatura gastronómica, para vincularlo a este nuevo espacio que se está gestando”.
Luego se colocarán juegos, se instalará el mobiliario urbano y vegetación. Asimismo, el alumbrado, la idea es que cerca de fin de año tengamos la plaza habilitada”, señaló el funcionario.
En cuanto al proyecto del nuevo Paseo Cultural, Loréfice recordó que “es una nueva obra que va a vincular la intervención del Juan L. Ortiz, un espacio concluido e inaugurado que está actualmente en funcionamiento, con el nuevo espacio de la plaza Borges y el sector de emprendimientos privados que están en este lugar, todos vinculados a la cultura”, dijo y agregó: “La idea es generar un paseo que vincule estos lugares que ya están establecidos en este espacio, generando un nuevo polo turístico para la ciudad”.