La Municipalidad de Paraná garantiza la protección y el ejercicio de los derechos de los consumidores
El Gobierno municipal de Paraná consolidó durante 2025 su programa de protección y defensa de los derechos de consumidores y usuarios, previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional. A través del Organismo de Defensa al Consumidor, en los primeros nueve meses del año se recibieron 2.466 denuncias, de las cuales un 60% se resolvieron de manera conciliatoria y el resto continúa en trámite. La proyección indica que hacia fin de año el 90% de los casos quedará resuelto de forma positiva para los vecinos.
En este período, la repartición atendió 1.198 reclamos presenciales y 1.268 denuncias digitales, que representan un 35% del total. Además, el organismo recibe 30 consultas diarias y lleva adelante en promedio 4 audiencias de conciliación por día.
Uno de los datos más relevantes es la recuperación de 72 millones de pesos en favor de los ciudadanos, monto devuelto en concepto de reclamos y acuerdos. En contrapartida, solo 5 denuncias no pudieron resolverse por falta de acuerdo y pasaron a otra instancia.
El Municipio destacó que estos resultados se alcanzaron gracias a la digitalización de trámites, la sensibilización ciudadana sobre prácticas de consumo y el fortalecimiento de la dinámica de atención.
Paraná, sede del Congreso Argentino de Derecho del Consumidor
La capital entrerriana será sede del XXVII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, que se desarrollará este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre en el hotel Maran Suites & Towers. El encuentro contará con panelistas y conversatorios de primer nivel, organizados por el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, el Concejo Deliberante y diversas instituciones públicas y privadas.
“Espero que este Congreso sea un espacio de diálogo enriquecedor, donde podamos compartir experiencias, fortalecer políticas públicas y avanzar hacia una protección más efectiva y equitativa de los derechos de las y los consumidores”, señaló Patricia Valín, coordinadora del Organismo de Defensa al Consumidor municipal.