La Municipalidad de Paraná fortalece la capacitación de los empleados
Trabajadores y trabajadoras completaron la quinta edición de las capacitaciones impulsadas por la Municipalidad de Paraná. Este año se dictaron más de 20 cursos con el objetivo de revalorizar y profesionalizar el rol del empleado, mejorar su desempeño y brindar herramientas actualizadas para la gestión pública.
La profesionalización de la planta de trabajadores a través del Plan de Fortalecimiento del Talento Humano (PFTH) es una política sostenida de esta gestión municipal. Impulsado por la Jefatura de Gabinete, el plan ofreció, en su quinto año de implementación, una amplia y diversa gama de cursos y talleres dictados por instituciones académicas de reconocida trayectoria como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Facultad de Ciencias Económicas (FCECO), la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG), la Facultad de Educación (FCEDU), la Facultad de Trabajo Social (FTS) y también instancias formativas propias del Municipio.
Este martes, en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante (HCD), se llevó a cabo la entrega de certificados a los alumnos y el reconocimiento para los docentes y decanos de las distintas casas de altos estudios.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, expresó que “en esta entrega de certificados siempre hay mucha alegría, es difícil no estar contentos en este momento, pero hay que hacer un balance despojado de emociones y es bueno que cada vez más trabajadores y trabajadoras municipales se quieran capacitar”, indicó.
Además, adelantó que para el año que viene “estamos pensando en otros cursos, en renovar la grilla, que eso siempre es importante, estamos ilusionados de seguir con este plan”.
El decano de la Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alejandro Carrere, destacó la importancia del Plan que realiza el Municipio en dos gestiones distintas. “Nosotros hemos participado en las cinco ediciones, hemos aportado muchísimo en términos de los recursos humanos de nuestros docentes que se brindan, que se abren a las necesidades, a las demandas que tiene el personal del municipio y es muy gratificante que lo entiendan como un servicio a la comunidad”.
Este año se llevó adelante por primera vez el curso de Mobbing (módulos I a VII), de violencia laboral, y el docente que lo tuvo a cargo, Jonathan Roskopf, explicó: “El objetivo fue brindar herramientas para detectar qué tipo de violencia se puede desarrollar, y diferenciar lo que son los derechos y deberes de los agentes con las relaciones de trabajo, y cómo en estas relaciones de trabajo se genera la violencia”.
Por último, Jesica Sosa, participante de los cursos desde el inicio de este Plan y luego de recibir su certificado señaló: “Mi meta es capacitarme todos los años porque siempre hay que alcanzar saberes, incorporar nuevas herramientas para trabajar”.
Participaron del acto de entrega de certificados autoridades académicas de distintas facultades, junto a secretarios y subsecretarios de la Municipalidad de Paraná, docentes de las casas de estudio y empleados municipales que formaron parte de los cursos dictados. Estuvieron presentes el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná, Alejandro Carrere; el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Pedro Barbagelata; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens; el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Aníbal Javier Sattler; el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Daniel Richar; el vicedecano de la Facultad de Trabajo Social, Pablo Barberis; y la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Camila Giménez.