La Municipalidad de Paraná fortalece la atención en los CAPS
La Municipalidad de Paraná fortalece la atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) donde se entregó equipamiento para organizar las turneras y que los turnos se puedan realizar por teléfono. Además, se coordinó el trabajo a futuro y la incorporación de promotores de salud.
La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, se reunió con los directores de los CAPS Arturo Umberto Illia, San Martín, Papa Francisco, Toma Nueva, Padre Kentenich, la posta sanitaria La Milagrosa, de la Dirección de Salud Animal y del Laboratorio de Análisis Municipal, para profundizar el trabajo que se realiza en la gestión de la intendenta Rosario Romero, para mejorar la atención sanitaria de los vecinos.
Durante la jornada “se entregaron nuevos celulares, con el objetivo de facilitar la organización de la turnera”, contó la subsecretaria, quien precisó que la iniciativa “permite que los usuarios puedan programar sus turnos de manera más eficiente a través de WhatsApp, que simplifica los procesos y mejora la comunicación entre los usuarios y el personal encargado de gestionar los horarios”.
Además, la medida “contribuirá a reducir las aglomeraciones y esperas innecesarias, proporcionando una experiencia más ágil y cómoda para todos los involucrados”, dijo la funcionaria.
Además, comentó que “durante la reunión, también, se abordaron diversos temas relevantes, destacando especialmente las actividades planificadas para el futuro y se definió la integración de los empleados que actualmente realizan el curso de promotores de salud, quienes se integrarán a los CAPS con un papel activo y significativo en esos espacios”.
La idea es que “al finalizar su formación, estos empleados no solo amplíen sus conocimientos y habilidades en el ámbito de la salud, sino que también contribuyan proactivamente a la mejora y el fortalecimiento de los servicios ofrecidos en los CAPS, que no solo beneficiará a los promotores al brindarles una oportunidad de aplicar lo aprendido, sino que enriquecerá la atención a la comunidad, creando un vínculo más sólido entre los trabajadores de la salud y los ciudadanos”, subrayó la médica.