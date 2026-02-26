La Municipalidad de Paraná firmó un convenio de colaboración con la Universidad del Gran Rosario
La intendenta Rosario Romero recibió al rector de la Universidad del Gran Rosario (UGR), Javier Macchi, para formalizar un acuerdo de cooperación y colaboración interinstitucional. A partir de este convenio, estudiantes de la casa de estudios podrán realizar prácticas profesionales en acciones, programas, proyectos y eventos impulsados por la Municipalidad de Paraná.
El encuentro se realizó este jueves y permitió sellar un vínculo que tendrá su primera acción concreta en la próxima edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”.
“Es muy importante como Municipio que en todas las actividades que organizamos contemos con la colaboración de la sociedad civil y de otras instituciones. Sabemos la calidad de la casa de estudios, la cantidad de jóvenes de Paraná que van a estudiar ahí y que puedan ejercer sus prácticas profesionales acá es muy valorable. Asimismo, esto nos sirve para posicionar a Paraná como una ciudad universitaria”, destacó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
Asistencia kinesiológica en la Carrera Nocturna
Una de las primeras acciones previstas en el marco del convenio será el aporte de recursos humanos especializados en kinesiología para la 5ª edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”, que se desarrollará el próximo 7 de marzo.
“Un grupo de alumnos de kinesiología brindarán asistencia a los deportistas antes y durante la carrera nocturna. Además, este convenio servirá como puntapié inicial para poder lograr la inserción de los estudiantes en los Centros de Atención Primaria de la Salud en la ciudad”, explicó Halle.
Por su parte, el rector Javier Macchi subrayó la importancia de fortalecer la vinculación institucional: “Como Universidad, tenemos una política muy clara de vinculación con los gobiernos locales y, además, para nosotros es importante traer la Universidad hacia Paraná a modo de reconocimiento del esfuerzo que hacen más de 450 alumnos paranaenses que viajan todos los días a Santa Fe en busca de educación. Esto significa un beneficio directo en el estudiante, porque pueden hacer sus prácticas profesionales en su ciudad y un beneficio para la comunidad porque reciben atención kinesiológica gratuita”.
El convenio apunta a fortalecer la articulación entre el ámbito académico y el Estado local, promoviendo la formación profesional de los estudiantes y generando servicios de valor para la comunidad paranaense.