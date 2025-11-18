La Municipalidad de Paraná firmó un convenio con el Círculo de Suboficiales del Servicio Penitenciario para facilitar el acceso a La Toma Vieja
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, firmó un convenio con el presidente del Círculo de Suboficiales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Eduardo Crucianelli, mediante el cual las y los afiliados podrán acceder a un descuento del 50 por ciento en el valor de la entrada al complejo La Toma Vieja.
Romero subrayó la importancia del acuerdo al señalar que “significa una mejora para las 1.200 familias que dependen del servicio penitenciario en la provincia, muchas de ellas en Paraná; el acceso a este hermoso espacio a un precio accesible contribuirá al bienestar de estas familias”.
La intendenta también destacó el rol clave de los espacios recreativos para quienes desempeñan tareas en el servicio penitenciario, un ámbito que demanda dedicación, exigencia y capacitación permanente. “Los lugares de esparcimiento propician que las personas tengan un espacio más liviano, lo que les permite estar en mejores condiciones cuando están trabajando. Todo lo que contribuye al esparcimiento ayuda a mejorar la calidad de vida y la salud mental”, expresó Romero.
Por su parte, Crucianelli agradeció el acompañamiento municipal: “La Toma es un lugar muy querido por todos los paranaenses, y gracias a la intendenta Rosario Romero vamos a poder acceder a él con un costo muy accesible para toda la familia penitenciaria”.
La vicepresidenta de la entidad, Verónica Arquiel, también destacó la iniciativa: “Es muy importante tener lugares donde podamos ir con la familia y compartir. Nuestro trabajo está en un contexto donde la salud mental es crucial y estos espacios de esparcimiento son fundamentales para mejorarla”.