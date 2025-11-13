La Municipalidad de Paraná finalizó las tareas en la planta Echeverría y comienza paulatinamente a normalizarse el servicio
La Municipalidad de Paraná informó que finalizaron las tareas programadas en la Planta Echeverría, en el marco del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable. Las obras concluyeron alrededor de las 16.30, lo que permitirá una normalización paulatina del servicio durante el transcurso de la tarde y la noche.
Los trabajos forman parte del programa “Obras de Impulsión”, cuyo objetivo es aumentar la presión y mejorar el rendimiento del sistema de distribución. La intervención se suma a otras acciones recientes, como la optimización del Centro Distribuidor Ramírez, la instalación de la cañería de 630 mm en 2024 para reforzar el servicio en el Este y las obras de Saneamiento Hídrico que permitieron resolver fallas en la red.
La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, destacó la eficiencia de los equipos técnicos: “La T ya está instalada y estamos aguardando que culminen las tareas de instalación de la bomba de mayor potencia. Es una gran tarea que se viene realizando con éxito”, afirmó.
Además, adelantó que la finalización de la nueva conducción de 500 milímetros permitirá contar con dos conexiones de impulsión en paralelo, lo que descomprimirá la cañería de 750 mm y aumentará el caudal bombeado. “Esperamos tener un mejor comportamiento y rendimiento”, subrayó.
Debido a la intervención, fue necesario interrumpir el suministro desde la mañana, motivo por el cual la restitución del servicio será progresiva. En algunos sectores podrá extenderse hasta la madrugada.
Detalle de la intervención
La primera etapa del operativo consistió en vaciar la cañería de 750 mm y colocar un ramal en T en el manifold de salida del bombeo que abastece a la nueva tubería de casi 5.500 metros, que se dirige hacia la planta y cisterna de avenida Ramírez.
Para evitar futuros cortes adicionales, se aprovechó la jornada para modernizar la sala de bombas con la instalación de una nueva electrobomba, recientemente adquirida por el Municipio. Este equipamiento aportará mayor eficiencia, sustentabilidad y productividad en la gestión del servicio.