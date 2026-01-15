La Municipalidad de Paraná finalizó las tareas de reparación del acueducto en calle Deán J. Álvarez
Concluyeron los trabajos de reparación de una cañería distribuidora en inmediaciones de calle Deán J. Álvarez y Jujuy, intervención que se llevó adelante para solucionar inconvenientes en el sistema de abastecimiento de agua potable.
De manera gradual y progresiva, a lo largo de la tarde se irá normalizando el suministro en los sectores que registraron baja presión durante el desarrollo de las tareas. La afectación comprendió distintas zonas del centro de la ciudad, así como los barrios Hipódromo, San Martín, Rocamora, Paraná V y áreas aledañas.
Desde el área correspondiente se indicó que el restablecimiento del servicio se producirá paulatinamente, en función de la recuperación del sistema luego de la reparación realizada.