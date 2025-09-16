La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de cañería y se normaliza el suministro de agua en varios barrios
15/09/2025 | Paraná | No hay comentarios|
La Municipalidad de Paraná informó que concluyeron los trabajos de reparación en una cañería distribuidora de agua potable ubicada en calle Gutiérrez, cerca de su intersección con calle Pirán.
Desde el municipio precisaron que el abastecimiento de agua en los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas se irá restableciendo de manera gradual y progresiva durante la noche.
En algunos sectores de esas jurisdicciones se registró una baja presión transitoria del servicio mientras avanzaban los trabajos que comenzaron en horas de la tarde.