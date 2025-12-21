La Municipalidad de Paraná finalizó con la reparación del caño de impulsión en avenida Ramírez
Personal municipal completó cerca de las 15 los trabajos de reparación de un caño de impulsión de 500 milímetros en avenida Francisco Ramírez, en el tramo comprendido entre Villaguay y Racedo. El operativo de emergencia se puso en marcha durante las primeras horas de este domingo, tras detectarse la avería.
A lo largo de la tarde comenzó a restablecerse progresivamente el abastecimiento de agua potable en el sector comprendido entre Maciá, Artigas, avenida Ramírez, avenida de Las Américas y Jorge Newbery, además de zonas aledañas. Durante el desarrollo de las tareas, en ese radio pudieron registrarse episodios de baja presión o falta de suministro.
Con la finalización de las labores, también quedó habilitado nuevamente el tránsito vehicular sobre avenida Francisco Ramírez, desde Villaguay hasta Racedo, en sentido norte-sur, normalizando la circulación en una de las arterias principales de la ciudad.
Desde el municipio destacaron la rápida intervención del personal convocado para atender la contingencia y minimizar el impacto del inconveniente en los vecinos.