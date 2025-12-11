La Municipalidad de Paraná fijó asueto y receso administrativo, garantizando servicios esenciales
La Municipalidad de Paraná oficializó los días de asueto y el receso administrativo para el personal de la administración pública local, medida que regirá durante las últimas semanas del año y primeros días de 2025. El objetivo es permitir que los agentes puedan hacer uso de sus licencias anuales, asegurando al mismo tiempo la continuidad de los servicios públicos esenciales.
Según lo dispuesto, el asueto administrativo se extenderá del 23 al 31 de diciembre, período que será considerado inhábil para la actividad administrativa. Posteriormente, el receso tendrá lugar del 2 al 17 de enero de 2025, lapso en el cual el municipio adoptará los recaudos necesarios para garantizar la prestación de los servicios indispensables para la comunidad.
La medida quedó formalizada a través del decreto 2581/2024, firmado por la intendenta Rosario Romero, donde se establecen los alcances de los períodos de inactividad y las excepciones previstas.
Durante el receso, el tiempo será considerado inhábil para trámites de expedientes, reclamaciones o recursos, excepto en situaciones específicas como procesos de selección de co-contratante estatal, actas de comprobación de faltas y actuaciones ante la Justicia de Faltas, que continuarán desarrollándose con normalidad.