La Municipalidad de Paraná establece mesa de trabajo con vecinos por deslizamientos en Mariano Moreno
La Municipalidad de Paraná, a través de sus equipos técnicos, mantuvo un encuentro informativo con vecinos del barrio Mariano Moreno para explicar las acciones previstas frente a los deslizamientos de barrancas en la zona del arroyo Colorado.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó la importancia del diálogo con la comunidad para diseñar una estrategia compartida. “Estamos trabajando junto al equipo municipal conformado específicamente para esta tarea y con los vecinos diagramando planes y estrategias para afrontar esta situación”, indicó.
Loréfice señaló que se trata de una situación compleja para quienes tienen viviendas afectadas, y remarcó que el objetivo es coordinar acciones preventivas y de contención, garantizando comunicación y colaboración entre la Municipalidad y los vecinos ante cualquier eventualidad.
El encuentro, realizado en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Lomas del Brete, contó con la participación del subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, el coordinador de la Subsecretaría de Ambiente, Fernando de la Rosa, representantes de la empresa Pitón, miembros de la comisión vecinal, vecinos del barrio, integrantes del Centro de Salud “Cecilia Grierson” y de la Comisaría 14ª.