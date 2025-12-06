La Municipalidad de Paraná entregó indumentaria dieléctrica a operarios de Alumbrado
La Municipalidad de Paraná entregó indumentaria dieléctrica —zapatos, camisa y pantalón— a más de 85 trabajadores del Área de Alumbrado Público, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos. Se trata de una inversión que reduce el riesgo eléctrico y garantiza condiciones seguras para el personal que realiza tareas con tensión. De la actividad participaron el jefe de Gabinete, Santiago Halle, y el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
Durante la entrega, Halle resaltó que “la indumentaria adecuada contempla la seguridad de los trabajadores y permite que los vecinos identifiquen en qué área se desempeñan. Hace a la identidad del Municipio tener indumentaria correcta”. En ese sentido, valoró que “el Área de Alumbrado funciona bien hace tiempo, y cada gestión aporta su impronta”.
Hirschfeld, por su parte, subrayó: “Es importante la inversión en ropa de trabajo dieléctrica: reduce el riesgo laboral, porque el personal de alumbrado trabaja con riesgo eléctrico. Más de 85 operarios cuentan con esta indumentaria y con calzado de seguridad adecuado para las tareas que realizan”.
Una inversión que reduce el riesgo laboral
Los operarios de alumbrado desarrollan tareas como recambio de luminarias, mantenimiento de tableros y manipulación de líneas, actividades que implican exposición a tensiones eléctricas. La indumentaria dieléctrica disminuye de forma significativa la posibilidad de descargas, quemaduras o lesiones graves.
El uso de elementos de protección personal es obligatorio para trabajos con riesgo eléctrico y garantiza que las cuadrillas operen bajo estándares de seguridad exigidos para este tipo de intervenciones.
Avances del Plan Paraná 100% LED
En el mismo acto, la gestión municipal destacó el progreso del programa Paraná 100% LED, una política pública que cumple un año desde su lanzamiento el 4 de noviembre de 2024 y que apunta a modernizar el alumbrado urbano, mejorar la seguridad en los barrios y reducir el consumo energético.
Halle afirmó que “es uno de los programas más importantes de nuestra gestión. Tenemos el plan 100% LED, que a fines de 2026 concluirá en toda la ciudad”.
Hirschfeld agregó que “el programa viene cumpliendo las expectativas planteadas por la intendenta Rosario Romero. Paraná cuenta hoy con un 75% de luminarias LED y en esta segunda etapa se alcanzó un 60% de avance. Luego comenzará el proceso de licitación para completar la etapa siguiente. El objetivo es terminar a fines de 2026 con todos los barrios cubiertos”.
El programa prevé que en 2027 la ciudad alcance el 100% de luminarias LED. Actualmente, el 15% del alumbrado todavía funciona con artefactos de sodio, proporción que se completará entre este año y el próximo. El plan registra un avance general del 60% en la reconversión total a LED.