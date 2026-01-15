La Municipalidad de Paraná ejecuta una reparación en la red de agua potable en Comisión Vecinal Florida
Personal municipal encara esta mañana la reparación de una cañería distribuidora en calles 3 de Febrero y Pérez Colman. Por tal motivo se podría registrar baja presión en algunos sectores del área urbana comprendida entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis hacia la costa del río Paraná, abarcando los barrios Macarone y El Morro.
Lo mismo podría afectar entre Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa del río Paraná, en jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.
Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de esas zonas que realicen un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reservas domiciliarios, que ante estas circunstancias permiten contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.