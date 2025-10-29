La Municipalidad de Paraná ejecuta nuevas obras y reparaciones en la red de agua potable
La Municipalidad de Paraná informó que este miércoles se llevarán a cabo obras y tareas de mantenimiento programadas en distintos puntos de la ciudad para mejorar la red de agua potable.
En la zona sur, personal municipal realizará dos enlaces sobre avenida Francisco Ramírez: uno en la intersección con calle Noaco y otro en el tramo entre Noaco y avenida De las Américas. Estas intervenciones permitirán habilitar una nueva red de abastecimiento, y se ejecutarán durante la mañana. Por tal motivo, podría registrarse baja presión o falta de servicio en el área comprendida entre avenida Ramírez y Juan Báez hacia el sur, afectando barrios como Kilómetro 5½ y parte de Santa Lucía.
De manera simultánea, operarios y técnicos municipales intervendrán un caño maestro de 400 milímetros en calle San Luis, entre Nogoyá y Moreno, donde se detectó una avería en el conducto principal que transporta el suministro hacia el casco céntrico. Por este motivo, podrían presentarse bajas de presión o cortes temporales en sectores ubicados entre avenida Ramírez, Colón, San Luis y la costa del río Paraná. Se estima que las tareas finalizarán en horas de la tarde.
Desde el municipio se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas adoptar medidas preventivas y utilizar racionalmente el agua almacenada en los tanques domiciliarios, con el fin de disponer del recurso para las actividades esenciales del hogar.
Asimismo, se informó que mañana jueves se avanzará con otra obra en calle Banda Oriental, entre Doctor Godoy e Intendente Blanda, en el marco del programa Esfuerzo Compartido. En esta modalidad, los vecinos aportan los materiales y la comuna ejecuta la mano de obra y utiliza maquinaria municipal para la colocación de nuevas cañerías y la conexión a los servicios domiciliarios.
Este plan de obras, ampliaciones y mantenimiento de la infraestructura sanitaria está a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en articulación con la Secretaría de Servicios Públicos.