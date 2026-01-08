La Municipalidad de Paraná efectuará mejoras en la zona de Puerto Viejo
La Municipalidad de Paraná avanzó esta semana con un nuevo paso para concretar las mejoras del espacio público en la zona de Puerto Viejo, al realizarse la apertura de sobres del proyecto Zona Comunal Noroeste – Mejora de Espacio Público Puerto Viejo, una obra incluida en el Presupuesto Participativo 2023, mecanismo a través del cual los vecinos definen las prioridades de intervención urbana.
El acto se desarrolló en Casa de la Costa, donde se presentaron tres oferentes: Cemyc, Antolín Fernández y VivirCoop. El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que las propuestas “se encuentran dentro del monto del presupuesto oficial y ahora serán evaluadas para avanzar con la adjudicación”.
Según precisó el funcionario, una vez concluido el análisis técnico, la obra será adjudicada y el contrato se firmará durante febrero, con la posibilidad de que los trabajos comiencen ese mismo mes. El plazo de ejecución estimado es de 120 días corridos y el financiamiento será 100% con fondos municipales.
El sector a intervenir está delimitado por avenida Estrada, Anacleto Medina y Cortada de Asturias. El proyecto contempla la construcción de nuevas veredas, rampas y vados de hormigón, la reparación de veredas existentes en mal estado y la colocación de barandas de seguridad en el borde del arroyo, con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad del área.
La intervención prioriza la circulación peatonal y los accesos al barrio, incorporando además espacios de espera vinculados al transporte público. Se trata de un proyecto integral de escala barrial, orientado a optimizar el uso del espacio público, facilitar el acceso a los distintos sectores y promover un entorno urbano más equilibrado e inclusivo.