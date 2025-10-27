La Municipalidad de Paraná dispuso asueto por el Día del Trabajador Municipal el viernes 7 de noviembre
El Departamento Ejecutivo Municipal resolvió trasladar al viernes 7 de noviembre el asueto administrativo por el Día del Empleado Municipal, que oficialmente se celebra el 8 de noviembre. Por este motivo, no habrá atención al público en las oficinas y dependencias municipales de la ciudad durante esa jornada.
La fecha recuerda la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), fundada en 1959, y busca rendir homenaje a quienes con su trabajo cotidiano contribuyen al sostenimiento y crecimiento del municipio.
“El Día del Trabajador Municipal es una oportunidad propicia para expresar un merecido reconocimiento a todos los empleados que, con esfuerzo y compromiso, hacen posible el funcionamiento de los servicios públicos y el progreso de la ciudad”, señala el decreto firmado por el Ejecutivo.
Asimismo, la normativa dispone que no se computen los plazos procesales administrativos y que, en caso de que algún vencimiento tributario coincida con esa fecha, será trasladado al día hábil siguiente. Además, se garantizarán guardias en los servicios esenciales para asegurar la continuidad de las prestaciones básicas.