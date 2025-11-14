La Municipalidad de Paraná destaca el rol de los emprendedores en la Semana Global del Emprendedor
En el marco de la Semana Global del Emprendedor, la Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, resaltó el trabajo que realizan los emprendedores que integran los Centros de Economía Social, espacios creados para brindar formación, acompañamiento y herramientas de crecimiento a proyectos productivos de la ciudad.
Estos Centros funcionan como ámbitos de encuentro donde convergen saberes y experiencias de emprendedores y emprendedoras de distintos barrios. Allí se desarrollan capacitaciones, instancias de intercambio y espacios colaborativos que permiten fortalecer los proyectos productivos, potenciar habilidades y consolidar vínculos solidarios y cooperativos dentro de la comunidad.
Ubicados en diferentes zonas del territorio, estos espacios impulsan el desarrollo local con identidad barrial, acompañando tanto procesos individuales como colectivos de quienes ven en el emprendedurismo una oportunidad concreta para mejorar su presente y construir futuro.
Además del apoyo técnico y formativo, los Centros promueven la participación en ferias y eventos de comercialización, donde los emprendedores pueden ofrecer sus productos, ampliar llegada al público y compartir con la ciudadanía la creatividad y dedicación que hay detrás de cada iniciativa.
Durante esta semana, el Municipio difunde testimonios de quienes forman parte de los Centros de Economía Social, buscando visibilizar los impactos positivos del acompañamiento estatal y el valor de sostener, día a día, una economía social y solidaria en Paraná.