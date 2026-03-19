La Municipalidad de Paraná despliega una amplia agenda por la Memoria a 50 años del golpe cívico-militar

La ciudad de Paraná desarrolla una intensa agenda de actividades conmemorativas por la Memoria, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar en Argentina, con propuestas culturales, educativas y artísticas que se extenderán hasta el jueves 9 de abril.
Entre las principales iniciativas se destacan muestras, recorridos históricos, obras de teatro, intervenciones artísticas y espacios de reflexión colectiva, con el objetivo de promover la memoria, la verdad y la justicia.
Una de las propuestas centrales es la instalación “Biomemoria, cuatro historias de Paraná”, que puede visitarse en el Centro Cultural Juan L. Ortiz hasta el 18 de abril. La muestra recupera las biografías de Elsa Díaz, Mario Menéndez, Francisco Erbetta y Pichón Sánchez, paranaenses víctimas de la última dictadura.
También se desarrolla el recorrido educativo “Colectivo de la Memoria | A 50 años del Golpe, Nunca Más”, a bordo del Paraná Bus Turístico. Esta actividad propone un itinerario por sitios emblemáticos vinculados al terrorismo de Estado, como el Monumento a la Memoria en Plaza Sáenz Peña, unidades penales, Base Aérea, Hospital Militar, Escuela Álvarez Condarco, Policía Federal y el Museo Provincial de Bellas Artes. La iniciativa es impulsada en conjunto por la UADER, la Municipalidad de Paraná, el EMPATUR y organizaciones de derechos humanos.
En el plano cultural, el Teatro Municipal 3 de Febrero y el Centro Cultural Juan L. Ortiz son escenarios de las “Jornadas por la Democracia”, con obras como “Las Noras”, “Caso Julia”, “Mar del Sur”, “Cenizas quedan… siempre” y “Prontuario”, destinadas tanto a estudiantes como al público general.
Además, se suman propuestas como “Sabores de las Ferias – Florecen Pañuelos”, intervenciones artísticas en el CIC Este, cine debate con la proyección de “Infancia clandestina” y actividades de música, poesía y arte en vivo, que refuerzan el carácter participativo de la agenda.
El cronograma incluye también una jornada de resistencia cultural, ferias, performances y espacios de encuentro que buscan mantener viva la memoria colectiva y reflexionar sobre el pasado reciente.
Las actividades son mayoritariamente gratuitas y abiertas al público, algunas con inscripción previa, consolidando una propuesta integral que convoca a la comunidad a participar activamente en la construcción de memoria.