La Municipalidad de Paraná convocó a empresas a sumarse a programas de inserción laboral
La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva convocatoria dirigida a empresas locales para que participen de los programas Fomentar Empleo, Volver al Trabajo y Te Conecto, iniciativas orientadas a promover la inserción laboral y facilitar el acceso al empleo formal. Las firmas que se sumen podrán acceder a beneficios fiscales y reducciones en contribuciones patronales.
Desde la Subsecretaría de Producción invitaron a las empresas de la ciudad a utilizar estas herramientas. El subsecretario del área, Oscar Bustamante, explicó que los entrenamientos laborales permiten conocer de primera mano a personas que buscan empleo y formarlas en un puesto específico dentro de la estructura de la empresa.
El funcionario también destacó que otro de los aspectos relevantes de participar en los programas Fomentar Empleo, Volver al Trabajo y Te Conecto es que las inserciones laborales generan beneficios impositivos para las empresas.
“Las inserciones laborales contribuyen en términos impositivos a partir de una reducción de las contribuciones patronales como un estímulo para aquellas empresas que toman estos puestos de empleo privados formales”, señaló Bustamante.
Además, remarcó que estas políticas forman parte de la estrategia de la gestión municipal. “Este trabajo es parte de la dinámica de la gestión municipal a partir de la idea de Estado facilitador que promueve la intendenta Rosario Romero”, agregó.
Cómo participar
Las empresas interesadas en sumarse a las iniciativas pueden acercarse a la sede de la Subsecretaría de Producción, ubicada en Perón 573, de 7 a 13, o bien contactarse a través de las redes sociales del organismo.
Alta demanda de los programas
Desde el municipio informaron que este lunes más de 200 personas se inscribieron para participar de los entrenamientos laborales del programa Fomentar Empleo y otras iniciativas nacionales.
En total, se ofrecen 26 puestos en seis empresas locales y cinco inserciones laborales en cuatro empresas de la ciudad.
Los entrenamientos laborales están pensados como una primera experiencia para quienes buscan incorporarse al mundo del trabajo, con una carga horaria de hasta 20 horas semanales.
La directora de Empleo y Trabajo de la Municipalidad, Paola Barbieri, destacó la respuesta de la comunidad ante la convocatoria.
“En el transcurso de la mañana se presentaron alrededor de 200 personas”, indicó.