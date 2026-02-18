La Municipalidad de Paraná convoca a la ciudadanía a participar del Plan Urbano Ambiental
La Municipalidad de Paraná realizó la primera jornada del año para avanzar en la construcción del Plan Urbano Ambiental, con el objetivo de generar consensos y consolidar una ordenanza elaborada con participación ciudadana.
El encuentro reunió a actores territoriales, comunitarios, técnicos y académicos, quienes intercambiaron información y aportes para fortalecer el proceso de planificación.
Un plan con participación amplia
El lanzamiento formal del Plan Urbano Ambiental se concretó en noviembre de 2025, tras una convocatoria de la Municipalidad a instituciones públicas y privadas, colegios profesionales, universidades, entidades vecinales y organizaciones de la sociedad civil.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, señaló que el objetivo es “generar consenso para un Plan Urbano Ambiental que se promulgue con una ordenanza con la participación de toda la ciudadanía”.
Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó la importancia del diálogo: “Paraná merece este diálogo, es una manera de trabajar y dar soluciones”.
Lineamientos iniciales y etapa de debate
La subsecretaria de Planificación, Alejandra Flores, explicó que durante la jornada se abordaron las características del plan y la relevancia de la participación comunitaria, además de presentar lineamientos iniciales que podrán ser modificados en función de los acuerdos alcanzados con la comunidad.
En tanto, Neri Ribero, coordinador de Estrategias Participativas y Fortalecimiento Territorial, informó que en abril se realizará una jornada central de exposición y debate, donde distintos sectores podrán realizar aportes considerados fundamentales para el desarrollo del plan.
Participación institucional
La actividad se desarrolló en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y contó con la presencia del coordinador General de la Subsecretaría de Ambiente, Fernando de la Rosa, y de la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt.
Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el Plan Urbano Ambiental apunta a ordenar el crecimiento de la ciudad con criterios de sostenibilidad, integración territorial y participación ciudadana, consolidando una herramienta estratégica para el desarrollo urbano.