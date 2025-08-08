La Municipalidad de Paraná confirmó una intervención en la red de agua potable de San Agustín
Personal municipal ejecuta trabajos de reparación de una cañería distribuidora de 200 milímetros, en calle General Galán, en inmediacionesa la intersección con calle Montiel. La labor continuará durante la tarde.
Debido a esta tarea se podría registrar baja presión o transitoria falta de suministro en algunos sectores de los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas.
Se recomienda a los usuarios que realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.