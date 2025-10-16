La Municipalidad de Paraná confirmó que finalizó la intervención en la red de agua potable de calle Libertad
16/10/2025 | Paraná | No hay comentarios|
La Municipalidad de Paraná confirmó que concluyó la intervención en la red de agua potable de calle Libertad, en el tramo entre calles Paraguay y Bavio, que se había iniciado en las primeras horas de la mañana. La labor abarcó un transitorio corte total del tránsito vehicular en ese sector, durante un breve lapso del avance de los trabajos.
Por lo tanto, el paso de los automóviles por calle Libertad ya se encuentra normalizado.
Asimismo, se informa que –tal como se había precisado– no fue necesario instrumentar ningún corte o restricción del abastecimiento de agua potable en esa área del casco céntrico.