La Municipalidad de Paraná confirmó el pago del bono, aguinaldo y haberes de diciembre
La Municipalidad de Paraná dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al mes de diciembre para las trabajadoras y los trabajadores municipales, según lo definido por el Ejecutivo Municipal.
El jueves 18 de diciembre se abonará y acreditará la segunda cuota del bono establecido en la mesa paritaria. En tanto, el medio Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al segundo semestre de 2025, será abonado el lunes 22 y acreditado el sábado 20, con el objetivo de que las familias municipales cuenten con estos ingresos antes de las celebraciones de fin de año.
Además, se informó que los haberes de diciembre estarán disponibles el martes 30, último día hábil del mes, manteniéndose el esquema habitual del calendario de pagos del municipio.
Estas disposiciones se suman a la reciente adecuación paritaria definida por el Ejecutivo. El acuerdo contempla un incremento salarial del 6,5%, distribuido en dos tramos: 4,5% aplicado con los haberes de noviembre y 2% con los de diciembre. También incorpora una suma fija de $200.000, dividida en dos pagos de $100.000 durante noviembre y diciembre.
Con este cronograma, el Municipio ratifica su compromiso con la previsibilidad salarial y el acompañamiento a las y los trabajadores en un contexto económico complejo, asegurando que los ingresos estén disponibles en tiempo y forma.