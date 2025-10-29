La Municipalidad de Paraná confirma la agenda de noviembre para el Teatro 3 de Febrero
La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná presentó la agenda de noviembre en el Teatro 3 de Febrero. Habrá una programación marcada por la presencia de academias, estudios e institutos artísticos de esta Capital que presentan sus muestras y trabajos de cierre de año sobre el escenario mayor de la ciudad. La agenda incluye la presentación de Pedro Aznar, con su nueva propuesta musical.
Este movimiento artístico permite que cientos de bailarines, músicos y actores compartan con el público el resultado del trabajo desarrollado a lo largo del año en distintos espacios formativos de la capital entrerriana.
“Durante estos dos meses, el Teatro se llena de funciones de academias e institutos locales. Es una alegría ver cómo este espacio se convierte en el punto de encuentro para las artes escénicas y la formación artística de la ciudad”, expresó Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura municipal.
Las actividades se desarrollan en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. Las entradas se adquieren en la boletería del teatro de martes a viernes de 8 a 12 hs y de 18 a 20 hs; sábados de 10 a 12 hs y de 18 a 20 hs.
Grilla completa
Sábado 1º
21 hs | Muestra Anual Estudio Danza y Arte
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $10.000
-Palcos bajos y altos: $44.000 (entero)
-En puerta platea: $13.000
Género: danzas españolas y flamenco – Duración: 1 h 45 min
Organiza Estudio Danza y Arte
Domingo 2
19 y 21 hs | Cierre de Año 2025 – Show Coreográfico Danser Studio
Entradas por boletería del Teatro:
-Anticipadas: $12.000
-General: $15.000
Género: danzas – Duración: 2 h
Organiza Danser Studio
Martes 4
21 hs | Festival de Fin de Curso del Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $13.000
-Palcos bajos: $55.000
-Tertulia: $10.000
Género: danzas españolas – Duración: 2 h
Organiza Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”
Miércoles 5
20:30 hs | El Remanso 15 años
Entradas por boletería del Teatro:
-Anticipadas: $8.000
-General: $10.000
Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h
Organiza Ballet Folklórico El Remanso
Jueves 6
21 hs | Muestra Anual del Estudio José Hernández
-Entrada general: $5.000
Género: folclore – Duración: 1 h 30 min
Organiza Estudio José Hernández
Viernes 7
20:30 hs | Herencia Viva de la Academia de Danzas Martín Fierro
Entradas por boletería del Teatro:
-Preferencial: $13.000
-Platea y palcos bajos: $11.000
-Palcos altos y tertulia: $9.000
Género: folclore – Duración: 1 h 45 min
Organiza Academia de Danzas Martín Fierro
Domingo 9
16 hs | Suerte de Perros
-Entrada general: $15.000
Género: teatro infantil – Duración: 1 h 30 min
Organiza Favio Vides Producciones Artísticas
Domingo 9
21 hs | Qué le pasa a Lupita?
-Entrada general: $15.000
Género: comedia musical – Duración: 1 h 15 min
Organiza Favio Vides Producciones Artísticas
Martes 11
21 hs | Ecos de España del Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $13.000
-Palcos bajos y altos: $55.000 (entero)
-Tertulia: $10.000
Género: danzas españolas y flamenco – Duración: 2 h
Organiza Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac
Miércoles 12
20:30 hs | Danzas de mi Tierra
-Entrada general: $6.000
Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h
Organiza Grupo de Danzas Presagios de mi Tierra
Jueves 13
21 hs | Muestra Anual de Canto y Guitarra
Entrada general: $10.000
Género: música – Duración: 2 h
Organiza Stella Maris Jorge
Viernes 14
21 hs | Muestra Anual: Unidos por la Misma Pasión
Entradas por boletería del Teatro:
-Anticipadas: $10.000
-General: $12.000
Género: baile, ritmos latinos urbano – Duración: 2 h
Organiza Bailo Feliz – Siente el Ritmo – Almas Danzando
Sábado 15
21 hs | Pablo Millán está Re-Vista
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar
-Entrada general: $15.000
Género: humor – Duración: 2 h
Organiza Sin Producciones
Domingo 16
21 hs | Pedro Aznar en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por tickea:
-Preferencial: $50.000
-Platea y palcos bajos: $40.000
-Palcos altos: $35.000
-Anfiteatro y tertulia: $30.000
Género: musical – Duración: 2 h
Organiza: Paracima Producciones
Martes 18
20 hs | Muestra Anual Alma de Río 2025
Entrada general: $6.000
Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h
Organiza Alma de Río
Miércoles 19
19:30 y 21 hs | Hora del Show Flashmoh de Urban Style
Entradas por boletería del Teatro:
-Anticipadas: Platea $16.500
-Palcos y tertulia $15.000
Día de la función:
-Platea $20.000
-Palcos y tertulia $18.000
Género: danzas urbanas – Duración: 1 h
Organiza Urban Style
Jueves 20
18 y 21 hs | Muestra de Fin de Año del Estudio SAJ Paraná
Entradas por boletería del Teatro:
-Plateas: $12.000
-Palcos enteros: $48.000
-Tertulia: $10.000
Género: danzas – Duración: 2 h
Organiza Estudio SAJ Paraná
Viernes 21
18 y 20:30 hs | Muestra Anual de Danzas del Estudio de Danzas Mariana Retamar
-Entrada general: $15.000
Género: danzas – Duración: 1 h 45 min
Organiza Estudio de Danzas Mariana Retamar
Sábado 22
21 hs | Muestra Anual del Coro de la Ciudad
Entrada libre y gratuita
Género: coro – Duración: 2 h
Organiza Dirección Coro de la Ciudad
Domingo 23
20 hs | Espectáculos de Danzas Israelíes de la Asociación Israelita Paraná
Entradas por boletería del Teatro:
-Hasta el 14 de noviembre: $9.000
-A partir del 15 de noviembre: $10.000
Género: bailes israelíes – Duración: 2 h
Organiza Asociación Israelita Paraná
Miércoles 26
19 y 21 hs | Escuela Municipal de Danza presenta: Rock Nacional
Entrada libre y gratuita
Género: danzas – Duración: 2 h
Organiza Escuela Municipal de Danza
Jueves 27
20:30 hs | Muestra Anual de Danza, Ritmos y Pole Dance del Gimnasio Vértigo
-Entrada general: $12.000
Género: danzas – Duración: 1 h
Organiza Gimnasio Vértigo
Sábado 29
18:30 hs | Muestra Anual de Alumnas del Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $15.000
-Palcos bajos y altos: $75.000 (entero)
-Tertulia: $13.000
Género: danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná
Sábado 29
21 hs | Muestra Anual de Adultos del Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $20.000
-Palcos bajos y altos: $100.000 (entero)
-Tertulia: $18.000
Género: danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná
Domingo 30
18 y 21 hs | La Casa de los Cuadros del Instituto Ballerina
Entradas por boletería del Teatro:
-Preferencial: $18.000
-Platea: $16.500
-Palcos bajos: $18.000
-Palcos altos: $16.500
-Tertulia: $13.000
Género: ballet – Duración: 1 h 30 min
Organiza Instituto Ballerina.-