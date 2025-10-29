Maran Suites & Towers

La Municipalidad de Paraná confirma la agenda de noviembre para el Teatro 3 de Febrero

Redacción | 29/10/2025 | Cultura, Paraná | No hay comentarios

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná presentó la agenda de noviembre en el Teatro 3 de Febrero. Habrá una programación marcada por la presencia de academias, estudios e institutos artísticos de esta Capital que presentan sus muestras y trabajos de cierre de año sobre el escenario mayor de la ciudad. La agenda incluye la presentación de Pedro Aznar, con su nueva propuesta musical.

Este movimiento artístico permite que cientos de bailarines, músicos y actores compartan con el público el resultado del trabajo desarrollado a lo largo del año en distintos espacios formativos de la capital entrerriana.

“Durante estos dos meses, el Teatro se llena de funciones de academias e institutos locales. Es una alegría ver cómo este espacio se convierte en el punto de encuentro para las artes escénicas y la formación artística de la ciudad”, expresó Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura municipal.

Las actividades se desarrollan en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. Las entradas se adquieren en la boletería del teatro de martes a viernes de 8 a 12 hs y de 18 a 20 hs; sábados de 10 a 12 hs y de 18 a 20 hs.

Grilla completa

Sábado 1º

21 hs | Muestra Anual Estudio Danza y Arte

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $10.000

-Palcos bajos y altos: $44.000 (entero)

-En puerta platea: $13.000

Género: danzas españolas y flamenco – Duración: 1 h 45 min

Organiza Estudio Danza y Arte

Domingo 2

19 y 21 hs | Cierre de Año 2025 – Show Coreográfico Danser Studio

Entradas por boletería del Teatro:

-Anticipadas: $12.000

-General: $15.000

Género: danzas – Duración: 2 h

Organiza Danser Studio

Martes 4

21 hs | Festival de Fin de Curso del Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $13.000

-Palcos bajos: $55.000

-Tertulia: $10.000

Género: danzas españolas – Duración: 2 h

Organiza Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”

Miércoles 5

20:30 hs | El Remanso 15 años

Entradas por boletería del Teatro:

-Anticipadas: $8.000

-General: $10.000

Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h

Organiza Ballet Folklórico El Remanso

Jueves 6

21 hs | Muestra Anual del Estudio José Hernández

-Entrada general: $5.000

Género: folclore – Duración: 1 h 30 min

Organiza Estudio José Hernández

Viernes 7

20:30 hs | Herencia Viva de la Academia de Danzas Martín Fierro

Entradas por boletería del Teatro:

-Preferencial: $13.000

-Platea y palcos bajos: $11.000

-Palcos altos y tertulia: $9.000

Género: folclore – Duración: 1 h 45 min

Organiza Academia de Danzas Martín Fierro

Domingo 9

16 hs | Suerte de Perros

-Entrada general: $15.000

Género: teatro infantil – Duración: 1 h 30 min

Organiza Favio Vides Producciones Artísticas

Domingo 9

21 hs | Qué le pasa a Lupita?

-Entrada general: $15.000

Género: comedia musical – Duración: 1 h 15 min

Organiza Favio Vides Producciones Artísticas

Martes 11

21 hs | Ecos de España del Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $13.000

-Palcos bajos y altos: $55.000 (entero)

-Tertulia: $10.000

Género: danzas españolas y flamenco – Duración: 2 h

Organiza Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac

Miércoles 12

20:30 hs | Danzas de mi Tierra

-Entrada general: $6.000

Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h

Organiza Grupo de Danzas Presagios de mi Tierra

Jueves 13

21 hs | Muestra Anual de Canto y Guitarra

Entrada general: $10.000

Género: música – Duración: 2 h

Organiza Stella Maris Jorge

Viernes 14

21 hs | Muestra Anual: Unidos por la Misma Pasión

Entradas por boletería del Teatro:

-Anticipadas: $10.000

-General: $12.000

Género: baile, ritmos latinos urbano – Duración: 2 h

Organiza Bailo Feliz – Siente el Ritmo – Almas Danzando

Sábado 15

21 hs | Pablo Millán está Re-Vista

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar

-Entrada general: $15.000

Género: humor – Duración: 2 h

Organiza Sin Producciones

Domingo 16

21 hs | Pedro Aznar en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por tickea:

-Preferencial: $50.000

-Platea y palcos bajos: $40.000

-Palcos altos: $35.000

-Anfiteatro y tertulia: $30.000

Género: musical – Duración: 2 h

Organiza: Paracima Producciones

Martes 18

20 hs | Muestra Anual Alma de Río 2025

Entrada general: $6.000

Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h

Organiza Alma de Río

Miércoles 19

19:30 y 21 hs | Hora del Show Flashmoh de Urban Style

Entradas por boletería del Teatro:

-Anticipadas: Platea $16.500

-Palcos y tertulia $15.000

Día de la función:

-Platea $20.000

-Palcos y tertulia $18.000

Género: danzas urbanas – Duración: 1 h

Organiza Urban Style

Jueves 20

18 y 21 hs | Muestra de Fin de Año del Estudio SAJ Paraná

Entradas por boletería del Teatro:

-Plateas: $12.000

-Palcos enteros: $48.000

-Tertulia: $10.000

Género: danzas – Duración: 2 h

Organiza Estudio SAJ Paraná

Viernes 21

18 y 20:30 hs | Muestra Anual de Danzas del Estudio de Danzas Mariana Retamar

-Entrada general: $15.000

Género: danzas – Duración: 1 h 45 min

Organiza Estudio de Danzas Mariana Retamar

Sábado 22

21 hs | Muestra Anual del Coro de la Ciudad

Entrada libre y gratuita

Género: coro – Duración: 2 h

Organiza Dirección Coro de la Ciudad

Domingo 23

20 hs | Espectáculos de Danzas Israelíes de la Asociación Israelita Paraná

Entradas por boletería del Teatro:

-Hasta el 14 de noviembre: $9.000

-A partir del 15 de noviembre: $10.000

Género: bailes israelíes – Duración: 2 h

Organiza Asociación Israelita Paraná

Miércoles 26

19 y 21 hs | Escuela Municipal de Danza presenta: Rock Nacional

Entrada libre y gratuita

Género: danzas – Duración: 2 h

Organiza Escuela Municipal de Danza

Jueves 27

20:30 hs | Muestra Anual de Danza, Ritmos y Pole Dance del Gimnasio Vértigo

-Entrada general: $12.000

Género: danzas – Duración: 1 h

Organiza Gimnasio Vértigo

Sábado 29

18:30 hs | Muestra Anual de Alumnas del Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $15.000

-Palcos bajos y altos: $75.000 (entero)

-Tertulia: $13.000

Género: danzas – Duración: 1 h 30 min

Organiza Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná

Sábado 29

21 hs | Muestra Anual de Adultos del Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $20.000

-Palcos bajos y altos: $100.000 (entero)

-Tertulia: $18.000

Género: danzas – Duración: 1 h 30 min

Organiza Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná

Domingo 30

18 y 21 hs | La Casa de los Cuadros del Instituto Ballerina

Entradas por boletería del Teatro:

-Preferencial: $18.000

-Platea: $16.500

-Palcos bajos: $18.000

-Palcos altos: $16.500

-Tertulia: $13.000

Género: ballet – Duración: 1 h 30 min

Organiza Instituto Ballerina.-

Tags:, ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X