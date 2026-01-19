La Municipalidad de Paraná concluyó las intervenciones en redes de agua potable de la zona este
La Municipalidad de Paraná dio por concluidas las intervenciones en redes de agua potable de la zona este. Los trabajos se ejecutaron en dos frentes, en forma simultánea: uno en avenida Almafuerte, entre avenida Pedro Zanni y calle Alejandro Carbó, y el restante en calles López Jordán y Almirante Brown.
Gradual y progresivamente, a lo largo de la tarde, se va restableciendo el normal abastecimiento del suministro en sectores afectados con baja presión del servicio durante el avance de los trabajos.
Esa situación abarcó dos áreas: entre calles Hernandarias, avenidas Zanni, Almafuerte y Salvador Caputo y zonas aledañas -jurisdicción de las comisiones vecinales Corrales, Villa Uranga, Villa Lola, Los Gobernadores y Las Heras- y entre calles Francia, López Jordán, Don Bosco hasta Monseñor Bazán y Bustos y zonas aledañas -abarcando a las comisiones vecinales Lopez Jordán, Aatra, Brisas del Este y Circunvalación-.