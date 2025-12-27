Maran Suites & Towers

La Municipalidad de Paraná concluyó la reparación en la red de agua potable del barrio San Agustín

Redacción | 27/12/2025 | Paraná | No hay comentarios

Finalizaron este sábado los trabajos de reparación de una cañería distribuidora de 140 milímetros en la intersección de calle Gutiérrez y avenida Ejército, llevados adelante por personal municipal.

Tras la intervención, el servicio de agua potable comenzará a restablecerse de manera gradual y progresiva en la zona abastecida por el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.

Durante el desarrollo de las tareas, realizadas a lo largo de la tarde, se registraron episodios de baja presión en distintos sectores de los barrios Mercantil, San Agustín, Padre Kolbe, Puerto Viejo y Bajada Grande, situación que se normalizará paulatinamente con la estabilización del sistema.

