La Municipalidad de Paraná concluyó la reparación en la red de agua potable del barrio San Agustín
Finalizaron este sábado los trabajos de reparación de una cañería distribuidora de 140 milímetros en la intersección de calle Gutiérrez y avenida Ejército, llevados adelante por personal municipal.
Tras la intervención, el servicio de agua potable comenzará a restablecerse de manera gradual y progresiva en la zona abastecida por el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.
Durante el desarrollo de las tareas, realizadas a lo largo de la tarde, se registraron episodios de baja presión en distintos sectores de los barrios Mercantil, San Agustín, Padre Kolbe, Puerto Viejo y Bajada Grande, situación que se normalizará paulatinamente con la estabilización del sistema.