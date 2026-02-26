La Municipalidad de Paraná cierra la temporada de verano en los complejos municipales
Con el último día de febrero finalizan las actividades estivales en los complejos deportivos y recreativos de la ciudad, según informó la Municipalidad de Paraná. Este sábado 28 será la última jornada oficial de la temporada de verano, lo que también marca el cierre del funcionamiento pleno del servicio de piletas.
La culminación de la temporada implica el fin de las propuestas recreativas organizadas durante el verano en los espacios municipales, que convocaron a vecinos y visitantes.
Guardia reducida en las playas
Desde el Municipio indicaron que, debido a que vecinos y turistas continúan concurriendo a las playas por las altas temperaturas, se implementará una guardia rotativa de guardavidas, quienes estarán presentes en el horario de 8 a 20.
Esta cobertura mínima apunta a garantizar tareas de prevención y seguridad en las zonas de balnearios, aunque ya sin el despliegue integral de infraestructura característico de la temporada alta.
Asimismo, se informó que el servicio de préstamo de reposeras dejará de funcionar tras el cierre oficial de la temporada.