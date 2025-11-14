La Municipalidad de Paraná cerró la paritaria con los gremios, pero la APS cuestionó la falta de diálogo
La Municipalidad de Paraná cerró este jueves la paritaria salarial con los cuatro sindicatos del sector: el Suoyem, el Sindicato de Obras Sanitarias, la Asociación del Personal Superior (APS) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El Ejecutivo municipal presentó una propuesta salarial definitiva para la última parte de 2025, que incluye un 4,5% de incremento con los haberes de noviembre, un 2% con los salarios de diciembre y un bono no remunerativo ni bonificable de $100.000 para noviembre y otro para diciembre.
Críticas de la APS: “No hubo diálogo”
La titular de la APS, Alejandra Levrand, señaló que la propuesta salarial llegó vía correo electrónico, lo que generó malestar en el gremio.
“Recibimos vía mail la propuesta, que en palabras del Departamento Ejecutivo es la propuesta definitiva. Con lo cual, no hay discusión posible”, afirmó.
Según la dirigente, en el acta enviada por el Ejecutivo se expresa que los gremios consideran la propuesta insuficiente, pero “esto lo dicen sin habernos escuchado”.
“No he tenido la posibilidad de mantener un diálogo. Me hubiese gustado que me expliquen cuáles son los inconvenientes para no llevar adelante la propuesta que habíamos hecho”, indicó.
Levrand cuestionó que “el Ejecutivo Municipal le tiene miedo a juntarse con las entidades sindicales a escucharnos”, al remarcar que la APS mantiene una conducta de respeto y escucha hacia los trabajadores.
Cuestionamientos al bono y a la metodología
La dirigente también consideró que la propuesta es “desprolija y discriminatoria”, debido a que el bono no remunerativo y no bonificable no alcanzará al sector jubilado.
“Hoy los trabajadores necesitan hablar de recomposición salarial y esta propuesta no contempla eso”, expresó.
Levrand afirmó estar “enojada” con la forma en que se manejó la negociación:
“Si están predispuestos al diálogo, tienen que sentarse en una mesa. Nuestro gremio no fue escuchado. Qué diálogo puede haber cuando mandan una propuesta vía mail”.