La Municipalidad de Paraná capacitó a emprendedores en técnicas de gestión y flujo de fondos
La Municipalidad de Paraná finalizó el Ciclo Intensivo de Formación en Técnicas de Gestión, una instancia clave orientada a emprendedores locales para el armado de flujo de fondos, la planificación comercial y el fortalecimiento de proyectos productivos. La capacitación fue organizada por el Consejo de Promoción del Empleo y Emprendedurismo (Copromem) y se llevó adelante en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
“El ciclo estuvo dirigido tanto a quienes ya participaron de alguna convocatoria como a quienes buscan hacerlo. Apuntamos a brindar herramientas concretas en flujo de fondos, plan de negocios, comercialización y un taller integrador final”, expresó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
En total, 34 participantes completaron al menos tres de los cuatro encuentros, por lo que recibirán una certificación conjunta emitida por la Municipalidad y la Facultad de Ciencias Económicas. Esta propuesta forma parte de uno de los ejes de la gestión de la intendenta Rosario Romero, que promueve la capacitación como herramienta de fortalecimiento para emprendedores y emprendedoras de la ciudad.
Bustamante señaló que esta fue la primera cohorte del ciclo y que existe una alta demanda para futuras ediciones. “Los cursos son gratuitos, están a cargo de personal altamente calificado y cuentan con el apoyo de instituciones como la Facultad de Ciencias Económicas y entidades financieras como Sidecreer”, destacó.
El éxito de esta instancia de formación constituye un avance en la consolidación del ecosistema emprendedor local, y se anticipa que pronto se anunciarán nuevas propuestas y convocatorias orientadas a seguir potenciando el desarrollo económico y productivo en Paraná.