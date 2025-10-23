Maran Suites & Towers

La Municipalidad de Paraná brindará una capacitación en acceso a derechos de personas migrantes

Redacción | 23/10/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná fue seleccionada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) entre seis municipios del país para formar parte del proyecto “Aumentar la participación de mujeres y diversidades en la política migratoria y afines”, impulsado por la Oficina Internacional de Migraciones (OIM).

En ese marco, el próximo martes 28 de octubre, a las 10:30 hs, se desarrollará la Capacitación en Acceso a Derechos de Personas Migrantes, en el Salón Mariano Moreno (Corrientes y Andrés Pazos). La actividad es organizada por la Subsecretaría de Género, Diversidad y Niñez, la Dirección General de Colectividades y Secretaría de Derechos Humanos de Nación, junto a la OIM. La participación es gratuita, con inscripción previa a través del formulario online.

Esta propuesta busca promover la participación de mujeres y personas LGBTIQ+ migrantes, acercar los servicios y acciones municipales a la comunidad migrante y formar a agentes estatales de distintas reparticiones y niveles de gobierno en el enfoque de Derechos Humanos, Diversidad y no discriminación.

La incorporación de la perspectiva migrante en las políticas públicas locales resulta fundamental para reconocer y atender las barreras de acceso a derechos que enfrentan las personas migrantes, así como para modificar pautas culturales que reproducen desigualdades. Desde la capacitación y la sensibilización de quienes integran el Estado, se busca fortalecer un accionar comprometido con la igualdad y la dignidad de todas las personas que habitan la ciudad.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Paraná asume el compromiso de construir una ciudadanía libre de discriminación y desigualdad, trabajando articuladamente con organismos internacionales y distintos sectores del Estado.

La capacitación representa la primera etapa del proyecto, que continuará con una fase de financiamiento para desarrollar acciones concretas en la ciudad orientadas a garantizar los derechos de las personas migrantes.

