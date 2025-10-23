La Municipalidad de Paraná brindará una capacitación en acceso a derechos de personas migrantes
La Municipalidad de Paraná fue seleccionada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) entre seis municipios del país para formar parte del proyecto “Aumentar la participación de mujeres y diversidades en la política migratoria y afines”, impulsado por la Oficina Internacional de Migraciones (OIM).
En ese marco, el próximo martes 28 de octubre, a las 10:30 hs, se desarrollará la Capacitación en Acceso a Derechos de Personas Migrantes, en el Salón Mariano Moreno (Corrientes y Andrés Pazos). La actividad es organizada por la Subsecretaría de Género, Diversidad y Niñez, la Dirección General de Colectividades y Secretaría de Derechos Humanos de Nación, junto a la OIM. La participación es gratuita, con inscripción previa a través del formulario online.
Esta propuesta busca promover la participación de mujeres y personas LGBTIQ+ migrantes, acercar los servicios y acciones municipales a la comunidad migrante y formar a agentes estatales de distintas reparticiones y niveles de gobierno en el enfoque de Derechos Humanos, Diversidad y no discriminación.
La incorporación de la perspectiva migrante en las políticas públicas locales resulta fundamental para reconocer y atender las barreras de acceso a derechos que enfrentan las personas migrantes, así como para modificar pautas culturales que reproducen desigualdades. Desde la capacitación y la sensibilización de quienes integran el Estado, se busca fortalecer un accionar comprometido con la igualdad y la dignidad de todas las personas que habitan la ciudad.
Con esta iniciativa, la Municipalidad de Paraná asume el compromiso de construir una ciudadanía libre de discriminación y desigualdad, trabajando articuladamente con organismos internacionales y distintos sectores del Estado.
La capacitación representa la primera etapa del proyecto, que continuará con una fase de financiamiento para desarrollar acciones concretas en la ciudad orientadas a garantizar los derechos de las personas migrantes.