La Municipalidad de Paraná avanza en la puesta en valor de la plaza del “Patito Sirirí”
Continúan los trabajos en uno de los puntos más emblemáticos de Paraná, el Parque “Carmelo José Cabrera”. Entre las tareas de renovación se destaca la instalación de luces led. El espacio es habitado durante todo el año por infancias y familias para recreación al aire libre. La obra se lleva adelante con recursos 100% paranaenses.
Los emblemas del lugar, el robot y el patito, elementos históricos e identitarios del lugar, se preservarán y tendrán mejoras. A modo de novedad, se sumará un mangrullo con forma de barco que se recortará sobre el río, generando una integración directa con el entorno.
El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Julián Hirschfeld, brindó detalles de las tareas que se llevaron adelante hasta el momento. “A lo largo de estas semanas hemos realizado varios trabajos en uno de los espacios más conocidos de Paraná: se construyó la escalera de ingreso al sector de juegos del Patito Sirirí y se colocaron juegos infantiles y de gimnasia con sus respectivas losetas”, dijo.
Luego detalló que se pintó el robot y se colocó un piso de goma en la salida de los toboganes del mangrullo más grande del área de juegos. “Distintos sectores del Patito Sirirí han contado con intervenciones para el mejoramiento: se plantaron árboles y se parquizó el lugar, conservando las especies arbóreas del parque con el fin de beneficiar las áreas de permanencia a la sombra”, contó el funcionario. También se hicieron canteros, contenciones y demarcaciones alrededor del patito y el robot.
Si bien las inclemencias climáticas de las últimas semanas retrasaron algunas obras, el municipio prosigue con las labores para poner en valor al Patito Sirirí, un símbolo de los paranaenses.