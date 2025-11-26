La Municipalidad de Paraná avanza en la demarcación y señalización del nuevo sistema de transporte urbano
La Municipalidad de Paraná continúa ejecutando tareas de demarcación y señalización horizontal en el marco de la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte urbano que comenzará a operar el 7 de diciembre, a cargo de la nueva empresa concesionaria.
Los trabajos, realizados por personal municipal en multiparadas y en las arterias principales, incluyen la delimitación de los carriles exclusivos para colectivos y la instalación de las nuevas letras identificatorias, que reemplazarán a los tradicionales números de líneas.
La intervención se ejecuta con pintura termoplástica de secado rápido, que habilita el tránsito a los 30 minutos y ofrece mayor durabilidad. Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó la decisión de la intendenta Rosario Romero “de tener un transporte de calidad en la ciudad de Paraná”, y señaló que actualmente “se realiza la nueva señalización, tanto horizontal como vertical, especialmente en los ingresos y egresos de la zona central”.
En paralelo, se avanza en la colocación de los vinilos con las letras que identificarán las líneas en cada una de las paradas del sistema.
Para más información sobre los recorridos y el funcionamiento del transporte urbano, se puede consultar en: www.parana.gob.ar